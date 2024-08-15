Alp Dağları'nda gezdi

Geçtiğimiz haftalarda kızlarıyla birlikte İtalya'nın Como şehrine giden Pınar Hanım'ın yeni durağı İsviçre oldu. Doğaya hayran olan Pınar Sabancı dostlarıyla birlikte ormanda yürüyüş yaptı. İsviçre'nin Alplerine çıkarak ırmakta yüzdü. Sabancı Alpler'deki tatilinden fotoğraflarını; "Büyüleyici doğa manzaraları eşliğinde çok keyifli bir dağ yürüyüşü yaptık. Ormanların içinden geçtik, minik köylere rastladık. Bazen 1000 yıllık ağaçlarla karşılaştık. Piknik yaptık ve en sonunda da buz gibi sularda serinledik. Doğanın iyileştirici bir gücü var" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.