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Sabancı, festivale katıldı!

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde okuyucularıyla bir araya geldi.

Giriş: 31 Temmuz 2024 Çarşamba
Sabancı, festivale katıldı!

Uşak Belediyesi tarafından, 19-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'ne katılan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı festivalden anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Festival etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda “Gastronominin, Coğrafi İşaretlerin Kültürel Mirasımız ve Sürdürülebilirlikteki Yeri ve Önemi” konusunda konuşma yapan Sabancı, kendisini dinlemeye gelen uşaklı okuyucuları ile sohbet ederek, kitabıyla gelen minik okuyucusunun kitabını imzaladı. Sabancı'ya festivalde eşi iş insanı Demir Sabancı da eşlik etti. Festivalde 32 tonluk dev çorba kazanında pişen tarhana çorbası Guiness Dünya Rekoruna girdi.


Uluslararası Uşak Tarhana Festivali Aslıhan Koruyan Sabancı

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