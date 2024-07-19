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Kavak, TFF yönetiminde...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni yönetiminde Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer alıyor

Giriş: 19 Temmuz 2024 Cuma
Kavak, TFF yönetiminde...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Hacıosmanoğlu'nun kadrosunda sürpriz bir isim de var. Türk futboluna yön verecek ekipte; akademik yönünün yanı sıra iş insanı olarak da öncü isimlerden biri olan, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı, Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer aldı.

TFF’de başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun listesi:

– Mecnun Otyakmaz


– Bayram Saral


– Zehra Neşe Kavak


– Lale Cender


– Fuat Gökdaş


– Cengiz Gökay


– Zafer Bahadır Saraç


– Mevlüt Aktan


– Bayram Akgül


– Hasan Surözü


– Ceyhun Kazancı


– Mustafa Temel Bozbağ


– Ural Aküzüm


– Bilal Aslan

prof. dr. zehra neşe kavak

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