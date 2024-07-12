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Bodrum, Göcek, İtalya, Amerika...

Nazlı-Hacı Sabancı, Ralf-Sanem Tezman ve Melda-Sinan Kosif çifti yaz tatili planlarıyla seyahatseverlerin dikkatini çektiler.

Giriş: 12 Temmuz 2024 Cuma
Bodrum, Göcek, İtalya, Amerika...

Kızları Arzu Alara ile birlikte seyahat eden taze anne ve baba Hacı-Nazlı Sabancı yaz tatili için Bodrum'u tercih ettiler. Bodrum'da demirli lüks teknelerinde tatil yapan genç çift denizin keyfini ailece çıkarıyorlar. Kızlarına göre tatillerine organize eden Melda Kosif ve iş insanı eşi Sinan Kosif'in yurt dışı tatil rotalarında İspanya ve Yunanistan var. Küçük oğlu Murat, tenis oynadığı için yazı genellikle İstanbul'da geçiren Mehmet ve Melisa Mutlu çifti, hafta sonunda yaptıkları kısa tatilleriyle yazı geçiriyorlar. Tekne tatilini çok seven Aslıhan Koruyan Sabancı, bu yaz Bodrum'da demirli teknede şifalı bitkilerle ilgi yazacağı yeni kitabı için çalışacak. Paros'un müdavimleri haline gelen Ralf-Sanem Tezman çifti, yazın başlarında tatile burada başlamış ve sonrasında ise Türkiye'ye dönerek Bodrum'da tatillerine devam etmişlerdi. Yunan Adalarını seven Ayşegül-Muharrem Toplusoy çifti, bu senede geleneği bozmadılar. Toplusoy çiftinin yeni tatil planları arasında Cannes'ta var...

Nazlı-Hacı Sabancı Ralf-Sanem Tezman Melda-Sinan Kosif

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