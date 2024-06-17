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Mutlu bayramlar...

Kurban Bayramı'nı ailesi ve sevdikleriyle geçiren ünlü isimler bayram pozlarıyla sosyal medyadan herkesin bayramını kutladı

Giriş: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Mutlu bayramlar...

Metin Şen ile Aslı Gümüşel'in 23 yıllık evlilikleri, geçen yıl 13 Mart'ta tek celsede bitmişti. Geçen yıl olduğu gibi bu bayram tatilini de çocukları Berke ve Batu ile birlikte geçiren Alı Gümüşel ile Metin Şen Göcek'te tatil yapıyor. Bayram dolayısıyla bir araya gelen güzel aile, mutluluk pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Kosif Ailesi'nin üyeleri de bu bayram hep birlikte olmayı seçti. Meral -Hasan Kosif çifti, çocuklarını bir araya getirerek torunlarıyla harika bir tatil geçirdi. Yunan Adaları'yla birlikte Ege'nin altını üstüne getiren Etel Baler ise bayramda Mavi Tura çıktı.

kurban bayramı

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