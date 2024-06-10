Boğaz'da yaz partisi...

İtalyan mutfağının en seçkin lezzetleri ve özel kokteylleri ile büyük beğeni toplayan mekânın gelenekselleşen ‘Merhaba Yaz’ partisine iş, sanat ve cemiyet hayatından seçkin davetliler katıldı. Boğaz’ın eşsiz güzelliğine hâkim Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un, rafine beğenilere çok özel lezzetler sunan restoranı Olea & The Bar’ın yaz sezonunu karşılamak için düzenlediği ‘Merhaba Yaz’ partisinde İbrahim ve Maya Portakal Bitargil, Süleyman Kosif, Haluk Dinçer gibi iş ve sanat dünyasından pek çok tanınmış sima yer aldı. Davette konuklar Olea & The Bar’ın büyülü Boğaz manzarası eşliğinde DJ müziğiyle keyifli dakikalar geçirdi.