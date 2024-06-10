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Bocelli'yi İstanbul'da dinlediler!

İş insanı İbrahim Bitargil-Maya Bitargil çifti ve Mete, Sinan Vardar dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli'yi İstanbu'da verdiği konserde dinlediler.

Giriş: 10 Haziran 2024 Pazartesi
Bocelli'yi İstanbul'da dinlediler!

Ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, BJK Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konserinde müzikseverlerle buluştu. konserde sanatçı, klasik aryaların yanı sıra albümlerindeki eserlere de yer verdi. Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'ye konserde soprano Serena Gamberoni, kemanist Anastasiya Petrysak ve bariton Faik Mansuroğlu eşlik etti. Marcello Rota'nın şefliğini üstlendiği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu da konserde yer aldı. Angelica Gismondo ve Francesco Costa'nın dansçı olarak sahnede olduğu, iki bölümden oluşan konserde Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini ve Luigi Denza'nın arasında bulunduğu ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi. Yoğun ilginin yaşandığı konseri, sanat, spor ve siyaset ve cemiyet dünyasından isimler de izledi. İş insanı İbrahim Bitargil-Maya Bitargil çifti, Mete, Sinan Vardar ve Vildan-Ümit Küçükmustafa da dünyaca ünlü İtalyan tenorü dinleme fırsatı yakalayan isimlerden oldular.

İbrahim Bitargil-Maya Bitargil Mete, Sinan Vardar

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