İstanbul Boğazı'nda anlamlı etkinlik...

Başarım Sensin Derneği, fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak amacıyla İstanbul Boğazı'nda özel bir tur düzenledi. Derneğin önde gelen isimleri ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek öğrencilere destek oldu. Tarihçi Serda Büyükkoyuncu'nun anlatımlarıyla gerçekleşen Boğaz turunda, katılımcılar Boğaz’ın en ünlü yalıları ve hikayelerini dinleme fırsatı buldu. Saffet Emre Tonguç'un eşsiz anlatımıyla Boğaz'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri konuklara aktarıldı. Etkinliğe Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder'in yanı sıra Özge Argüder Sander, Merih Turan, Begüm Eyilik, Selin Bozkurt gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Bu özel günün geliri, Başarım Sensin Derneği'nin bünyesinde burs alan üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacak. Bu sayede, daha fazla öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlanacak ve fırsat eşitsizliği yaşayan gençlere destek olunacak.

Onur AYDIN