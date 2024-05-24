Mutluluğa 'Evet' dediler...

Lara Kamhi'yi anne ve babası Cefi-Yasemin Kamhi, ablası Melda Kamhi Kosif bu özel gününde yalnız bırakmadı. Düğüne eşi Sinan Kosif ve çocuklarıyla gelen Melda Hanım, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kosif, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Hayat o kadar basitki. Sadece iki nefes arası tüm varlığımız. Dünü dert ederek bugünü sorgulayarak, yarından ötürü sıkılarak kendi hapisanemizi yaratmaktansa an da sadece sevgi ile titreşip kutsal varlığımızı kucaklamak gerek. Bir ömür sevgi, saygı ile kalp kalbe hayat denen bu yolculukta birbirinizin iyisiyle kötüsüyle yoldaşı olmanız dileğiyle." notunu düştü.