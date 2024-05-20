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Boğaz'da koştular...

Aşkları dolu dizgin devam eden Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti hafta sonunu birlikte Boğaz'da koşarak değerlendirdiler.

Giriş: 20 Mayıs 2024 Pazartesi
Boğaz'da koştular...

Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, birlikte hafta sonu koştular. Çiftin rotası Boğaz hattı oldu. Arkadaşlarıyla birlikte uzun ve tempolu bir koşu yapan Hakko vfe Yağcıoğlu çifti keyiflispor anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sevgilisinin kendisine sporda ilk kez eşlik ettiğini söyleyen Selin Hanım, paylaşımına 'İlk 7 km anısı' notunu düşerek beğeni topladı. Aşkları geçtiğimiz yaz aylarında başlayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu çifti, birlikte bol bol seyahat ediyor.

allan hakko Selin Yağcıoğlu

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