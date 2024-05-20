Boğaz'da koştular...

Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, birlikte hafta sonu koştular. Çiftin rotası Boğaz hattı oldu. Arkadaşlarıyla birlikte uzun ve tempolu bir koşu yapan Hakko vfe Yağcıoğlu çifti keyiflispor anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sevgilisinin kendisine sporda ilk kez eşlik ettiğini söyleyen Selin Hanım, paylaşımına 'İlk 7 km anısı' notunu düşerek beğeni topladı. Aşkları geçtiğimiz yaz aylarında başlayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu çifti, birlikte bol bol seyahat ediyor.