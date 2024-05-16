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Hakko'dan 'Büyükanne K'nın Öyküleri'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, annesi merhum Ketty Hakko'nun anlattığı hikayeleri 'Büyükanne K'nın Öyküleri' adıyla kaleme alarak kitap haline getirdi.

Giriş: 16 Mayıs 2024 Perşembe
Hakko'dan 'Büyükanne K'nın Öyküleri'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, yeni bir sosyal sorumluluk projesi için düğmeye bastı. Rahmetli annesi Ketty Hakko'nun öykülerini derleyen Cem Bey, büyükler ve çocuklar için bir başucu kitabı oluşturdu. Geliri sosyal sorumluluk projelerine harcanan kitapta; iyilik, cesaret, sevgi ve dostluk gibi pek çok kavrama dikkat çekiliyor. Özel olarak hazırlananan kitaplar Cem Hakko'nun imzasıyla dostları Sanem Tezman, Derin Mermerci, Aslıhan Koruyan Sabancı gibi tanınmış simalara gönderildi.

Ketty Hakko Vakko Holding Cem Hakko

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