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Parıltı anneleri bir arada...

Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için kurulan Parıltı Derneği, annelerle bir araya geldi.

Giriş: 15 Mayıs 2024 Çarşamba
Parıltı anneleri bir arada...

Parıltı Derneği Eş Başkanı Neşe Gönül önderliğinde Anneler Günü kutlaması ve söyleşi eşliğinde yemek davetine Parıltı Derneği'nin yönetim kurulu başta olmak üzere üyeleri ve gönüllülerin de olduğu yemekte iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simalarının katılımı ile kadınlar anneler gününü doyasıya kutladı. Katılımcılara Parıltı ajandaları ve tişörtleri hediye edilirken dernek başkanı Neşe Gönül, ” Katılımınız bizleri çok mutlu etti. Bu özel gün de bir arada olmak çok güzel bütün annelerin günü kutlu olsun” diye konuştu.

Onur AYDIN

Parıltı Derneği Anneler Günü neşe gönül

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