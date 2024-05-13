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Anneler Günü paylaşımları...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nü paylaştıkları duygusal fotoğraf kareleriyle kutladılar.

Giriş: 13 Mayıs 2024 Pazartesi
Anneler Günü paylaşımları...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde annelerini sevgiyle andılar. 2023'de evliliklerini taçlandırarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayarak hemen çocuk sahibi olmayı tercih eden genç iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2022 yılının haziran ayında ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yapmışlardı. Sabanci çifti mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırmış ve çift kızlarını 15 Ağustos'da özel bir hastanede kucaklarına almıştı. Kızı ve eşi Hacı Sabancı ile poz veren Nazlı Sabancı 'Bana en güze hediyeyi verdiniz çok şükür' notunu düşerek Anneler Günü'nü kutladı. Annesi Demet Sabancı ile fotoğrafını paylaşan Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, teknede çekildikleri fotoğrafa 'Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Canım annem iyi ki' notunu düşerek paylaştı. Anne ve oğul olarak oldukça iyi anlaşan Aslan Kemal Gülman annesi Feryal Gülman'ın Anneler Günü'nü kutladı. Derin Mermerci ise annesi Ender Mermerci ile birlikte çekildiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Genç iş insanlarından Fethi Kamış ise annesi Emine Kamışlı ile sarılarak poz verdi. Serra Türker de anesi Dilek Türker'e sosyal medya hesabından seslendi. 'Canım Diloşum günümüz kutlu olsun' notuyla Instagram hesabından paylaşım yaptı.


Anneler Günü sosyalmedya instagram paylaşım

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