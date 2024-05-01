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Merhum Sabancı ile duygusal sohbet...

Melisa Tapan, yapay zeka yardımıyla merhum dedesi Sakıp Sabancı ile sohbet etti

Giriş: 01 Mayıs 2024 Çarşamba
Merhum Sabancı ile duygusal sohbet...

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı, iş insanı merhum Sakıp Sabancı, vefatının 20’nci yılında özel bir törenle anıldı. Sabancı Center’da düzenlenen anma töreninde “Sakıp Sabancı’nın Vizyonu: Küreselleşen Dünyamızda Geleceğe Yol Alırken Trendler, Riskler ve Fırsatlar” konulu bir panel düzenlendi. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi E. Melisa Sabancı Tapan tarafından; Sakıp Sabancı’nın zihnini, bilgi birikimini ve düşünce tarzını yansıtmak üzere geliştirilmiş olan yapay zeka modelinin tanıtımı yapıldı.

Sakıp Sabancı yapay zeka ile mesaj verdi

Sakıp Sabancı’nın torunu Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan, törende yaptığı konuşmada Sakıp Sabancı’nın kendisinden sonra gelen kuşaklara ilham verdiğini vurguladı. Melisa Sabancı Tapan, Sakıp Sabancı’nın vizyonunu gelecek nesillere taşıyabilme düşüncesinden aldıkları ilhamla, Sabancı’nın geniş içerik arşivi, videoları, metinleri, kitapları ve ses kayıtlarından faydalanılarak bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini anlattı. Tapan konuşmasının ardından yapay zeka yardımıyla dedesi ile bir sohbet gerçekleştirdi.

Melisa Tapan

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Melisa Tapan, yapay zeka yardımıyla merhum dedesi Sakıp Sabancı ile sohbet etti
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