Güncel

Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Bartu Küçükçağlayan ile kamera karşısına geçti.

Giriş: 30 Nisan 2024 Salı
Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

Youtube'tan Sanatın Ruhu isimli bir program yapan cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, ünlü konukları ağırlamaya ve sanat üzerine keyifli söyleşiler yapmaya devam ediyor. Dürüst, yeni bölümün çekimlerine müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ı konuk alarak başladı. Hummalı bir çalışmanın ardından ortaya güzel bir iş çıkaran Dürüst, çekim arkasından videolar ve fotoğraflar yayınladı. Cemiyet hayatının ünlü ismi, yeni bölümü yayınlanacak programda konuğuyla müzik ve oyunculuk hakkında konuştu.

Elif Dürüst Bartu Küçükçağlayan Sanatın Ruhu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler İş ve sanat dünyası bir arada...

İş ve sanat dünyasının tanınmış simaları değerli sanat eserleriyle oluşturan etkinlikte bir araya geldiler.
Güncel Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için Bartu Küçükçağlayan ile kamera karşısına geçti.
Davetler Tekne ve otomobil tutkunları buluştu

İş ve cemiyet hayatının tekne ve otomobil tutkunu isimleri bu yıl 5'incisi düzenlenen “Baharın Keyfini Sürün” etkinliğiyle Kalamış Marina’da bir araya geldi.

Güncel Başarım Sensin Derneği anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altında olan depremzede üniversite öğrencilerinin eğitim burslarını sürdürebilmek amacıyla anlamlı bir davet düzenledi.

Magazin Hattı Bodrum yaza ralli ile merhaba dedi

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı Rally Bodrum, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibinin liderliği ile sona erdi.

Güncel Mermerci'den 43. yaş günü kutlaması!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci dün gece doslarıyla birlikte 43. yaş gününü kutladı.
Güncel Anne kızın deniz keyfi...

Aslışah Alkoçlar Demirağ kızıyla deniz keyfi yaptığı anları paylaştı.
Magazin Hattı Açılış etkinliği...

Cemiyet ve iş dünyasının sevilen isimleri özel açılış davetinde bir araya geldiler.

Güncel Vegan restorana Simavi'den özel açılış

Duvarlarını Ömer Koç'un koleksiyonundan tabloların süslediği vegan restoran Tellezzüz dün gece düzenlenen özel bir davetle açıldı. Davetin ev sahipliğini Çiğdem Simavi üstlendi
Magazin Hattı Dubai'den İstanbul'a...

Gayrimenkul yatırımlarına önem veren cemiyet hayatının ünlü isimleri, Dubai'deki gayrimenkul projeleri hakkında bilgi aldıkları özel bir davete katıldı
Davetler İstanbul sanatla doldu

Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Davetler Gastronomi ve sanat buluştu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının katıldığı, sanat ile gastronominin buluştuğu “Artful Dining”in ikinci edisyonunun ikinci yemeği sanatçı Seza Paker onuruna gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.