Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

Youtube'tan Sanatın Ruhu isimli bir program yapan cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, ünlü konukları ağırlamaya ve sanat üzerine keyifli söyleşiler yapmaya devam ediyor. Dürüst, yeni bölümün çekimlerine müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ı konuk alarak başladı. Hummalı bir çalışmanın ardından ortaya güzel bir iş çıkaran Dürüst, çekim arkasından videolar ve fotoğraflar yayınladı. Cemiyet hayatının ünlü ismi, yeni bölümü yayınlanacak programda konuğuyla müzik ve oyunculuk hakkında konuştu.