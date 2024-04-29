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Başarım Sensin Derneği anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altında olan depremzede üniversite öğrencilerinin eğitim burslarını sürdürebilmek amacıyla anlamlı bir davet düzenledi.

Giriş: 29 Nisan 2024 Pazartesi
Başarım Sensin Derneği anlamlı davet...

Başarı Senin Derneği, fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak amacıyla Gezi Hotel Bosphorus'ta anlamlı bir davet düzenledi. Ünlü kağıt sanatçısı Gürat Özat'ın eşliğinde cemiyet hayatından tanınmış isimler; Feryal Gülman, Ahu Orakçıoğlu, İpek Toplusoy, Neşe Sert kağıttan çiçek buketleri tasarladılar. Ayrıca davette Figen Kıral, Özge Sander, Yeşim Alemdar Manav, Seda Vardar gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim bir araya geldi. Şule Argüder, hazırlanan buketleri satın alarak derneğin eğitim fonuna katkıda bulunan gönül dostlarına teşekkür plaketi verdi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şule Argüder, "Bizim için her öğrencimiz bir çiçek ve biz de onların gelişimine destek olmayı amaçlayan bir derneğiz. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan ve bağışlarıyla öğrencilerimize destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Onur AYDIN

Başarım Sensin Derneği Feryal Gülman Şule Argüder

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