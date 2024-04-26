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Vegan restorana Simavi'den özel açılış

Duvarlarını Ömer Koç'un koleksiyonundan tabloların süslediği vegan restoran Tellezzüz dün gece düzenlenen özel bir davetle açıldı. Davetin ev sahipliğini Çiğdem Simavi üstlendi

Giriş: 26 Nisan 2024 Cuma
Vegan restorana Simavi'den özel açılış

“Tüm duyularla lezzet alma”, “tadını çıkarma” anlamlarına gelen Telezzüz, Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Divan Grubu'nun önderliğinde kapılarını açtı. Bağlarbaşı Abdülmecit Efendi Korusu’nda özenle tasarlanan konsepti ile hayata geçirilen Telezzüz'ün duvarlarını Ömer Koç'un koleksiyonundan seçilen eserler süslüyor. Ömer Koç'un da fikirleriyle zenginleşen vegan ve vejetaryen menüsüyle Tenezzül, dün akşam düzenlenen özel bir davetle açıldı. Çiğdem Simavi'nin konuşmasıyla başlayan davette Divan Genel Müdürü Murat Tomruk da misafirlere restoran hakkında bilgi verdi.

Aybala YILDIZ

Tellezzüz Çiğdem Simavi

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