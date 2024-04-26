Koç'tan teşekkür mesajı...

İş insanı Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markası ‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ isimli video programı için kamera karşına geçen Nevbahar Koç, yalısını program için aarak soruları yanıtlamıştı. Güzel bir çekim geçiren ve pozitif geri dönüşler alan Selamlique Istanbul markasının sahibi Caroline Koç, sosyal medya hesabından Nevbahar Koç'a teşekkür etti. Kamera arkası görüntüleriyle kısa bir video klip paylaşan Caroline Hanım videolarını kalp koyarak paylaştı. İkilinin kamera karşısındaki samimi ve doğal halleri dikkat çekti.