Sanatçılarla özel akşam...

Yılbaşı tatili için Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika'ya giden Elif Dürüst Kosta Rika'da geçirdiği ATV kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tatili sırasında ATV ile gezmek isteyen Elif Hanım, aracın devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye götürülen Dürüst'ün kafatasında ve bacağında kırıklar tespit edilmişti. Tedavisine İstanbul'da devam eden Elif Hanım, sağlığına tekrar kavuştu ve sosyal hayatına geri döndü. Sanat tutkunu Elif Hanım, snaatçı dostlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Ardan Özmenoğlu gibi isimlerin olduğu yemek davetinde Elif Dürüst misafirleriyle özel olarak ilgilendi.