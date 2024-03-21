Üniversiteli Koç...

Davetler

Parıltı Derneği'nden iftar daveti

Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için her sene organize ettiği Parıltı Derneği iftar yemeği bu yılda üyelerle birlikte gerçekleştirildi.