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Kaya'ya hüzünlü veda...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya hayata gözlerini yumdu. Kaya, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kaya'ya hüzünlü veda...

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya 87 yaşında hayatını kaybetti. Kulübün resmi sitesinde '1986-1989 yılları arasında Fenerbahçemizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya’nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İş insanı olarak Türkiye ekonomisine büyük katkıları olmuş Tahsin Kaya, Fenerbahçemizde başkanlık yaptığı 3 yıllık döneminde sayısız başarılar kazanmıştır. Özellikle de 1988-89 sezonunda tarihi bir başarı yakalamıştır. 1988-89 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçemiz, o sezon 21. Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, kaydettiği 103 golle Süper Lig tarihinin en golcü takımı olarak tarihe geçti.Tahsin Kaya’nın başkanlık döneminde Fenerbahçemiz, 1988-89 sezonunda Başbakanlık Kupası’nın da sahibi olmuştu. Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.' açılaması yapıldı. Cenaze törenine merhum Tahsin Kaya’nın Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri, eski yöneticiler ve futbolcular, iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Tahsin Kaya fenerbahçe

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