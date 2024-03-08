Dostlarıyla Bali'de tatil yaptılar...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ve yakın dostları Ronit Gülcan ve Esra Dinçkök'le birlikte Bali'de tatil yaptı. Koçibey, tatil için gittikleri Bali'de eğlenceli deneyimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bali'de dostlarıyla birlikte tapınaklara giden Koçibey kutsal suda yıkanarak arınma ritüelini gerçekleştirdi. Eşsiz deneyimlerini sosyal medya hesabından göstermeyi ihmal etmeyen Alara Hanım arkadaşları Ronit Gülcan ve Esra Dinçkök ile denize girip güneşin keyfini çıkardı.