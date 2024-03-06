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Spor tutkunları...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ spor yaptıkları anları sosyal medya hesabından takipçileri için paylaştılar.

Giriş: 06 Mart 2024 Çarşamba
Spor tutkunları...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, düzenli olarak spor yaptığı anları paylaşarak dikkatleri üzerinde topladı. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren Özilhan, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine destek oldu. Genç anne Aslışah Alkoçlar Demirağ da ikinci kez anne olduktan sonra hızla eski formuna döndü. Aslışah Hanım günlük sporunu aksatmadan yapmaya devam ederken hayatında yoga'ya da yer veriyor. Kaslarıyla dikkat çeken cemiyet hayatının spor tutkunu ikisi ismi Yasemin Özilhan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ fit görüntüleriyle takipçilerinden tam not aldılar.

Aslışah Alkoçlar Demirağ Yasemin Özilhan spor

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