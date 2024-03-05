Sabancı'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı...

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, yayınladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, Türkiye’de 3,2 milyon genç kadını ilgilendiren ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınları işaret etti. Sabancı, iş birliğine ve ortak çalışmanın önemine değindiği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sabancı Vakfı olarak araştırmalarımız ve gözlemlerimiz sonucunda ülkemizin en büyük problemlerinin başında ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın istihdamının geldiğini görüyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi eğitime ve istihdama erişim hem temel bir hak hem de kalkınma için bir ön koşuldur. Bu kapsamda kadınlar ve kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlanması için Vakıf olarak 50 yıldır önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında başlattığımız Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi, 18-29 yaş aralığındaki genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla tecrübelerimizden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz çok önemli projelerimizden biri. NEET genç kadın sorununa dikkat çekmek ve Türkiye’de bu konuda gündem oluşturmak en temel hedefimiz. Bunu da projenin ilk gününden bu yana yoğun emek ve özverili çalışmalar sonucunda bir nebze olsun başardığımıza inanıyoruz. Projeye başladığımızda yüzde 50,5 olan NEET genç kadın oranı bugün yüzde 45 seviyelerine düştü. Sayıları 3,5 milyonu bulan NEET genç kadın sayısı da 3,2 milyona geriledi. Ortaya çıkan sonuç her ne kadar pozitif gözükse de OECD ülkeleri arasında maalesef NEET genç kadın oranında hala ilk sıradayız. Bu konuda gidilecek çok yolumuz var. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi güçlü ortaklarımızla beraberiz. Çünkü toplumsal sorunların çözümünde iş birliğinin gücüne sonuna kadar inanıyoruz. Toplumsal sorunların bugünden yarına çözüme kavuşması mümkün değil. Tabloyu tersine çevirmek için herkesi bu sorunun çözümünün bir parçası olmaya davet ediyorum.” Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kız çocuklarının ve kadınların insan haklarına yönelik yaptığı çalışmalarla uluslararası ödüllere layık görülmüştür. Sabancı, Türkiye’de kadının iş hayatına katılımında öncü rol oynamış, kadın ve eşitlik meselesini daima önde tutmuştur.