Sanatın Ruhu'na 'Akpınar' ile başlıyor...

Yılbaşı tatili için Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika'ya giden Elif Dürüst Kosta Rika'da geçirdiği ATV kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tatili sırasında ATV ile gezmek isteyen Elif Hanım, aracın devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye götürülen Dürüst'ün kafatasında ve bacağında kırıklar tespit edilmişti. Tedavisine İstanbul'da devam eden Elif Hanım, sağlığına tekrar kavuştu. Youtube'ta 'Sanatın Ruhu' isimli bir program yapan Dürüst, yeni bölüm çekimleri için usta oyuncu Metin Akpınar ile bir araya geldi. Akpınar ile poz veren Elif Dürüst fotoğrafına 'En harika sohbet' notunu düştü.