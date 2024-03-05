"Kent Manzaraları" sergisi...

İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü, Kağıthane Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Kent Manzaraları" isimli Resim Sergisi, önceki akşam Kağıthane Kampüsü'nde sanatseverleri ve kültür meraklılarını ağırladı. Sergi, farklı disiplinlerde üretim yapmış otuzun üzerinde sanatçının eserlerini bir araya getirerek, büyük bir ilgiyle karşılandı. Ünlü Sanatçı Denizhan Özer'in küratörlüğünü üstlendiği sergide, Türkiye'nin tanınmış yaklaşık otuz ressam ve resim sanatçısının eserleri sergilendi. Sergi açılışına; Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı, İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Ceren Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sergi küratörü Denizhan Özer " İstanbul Kent Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz “Kent Manzaraları” sergimizde 32 sanatçının 50 adet yapıtı yer alıyor. Usta, orta kuşak ve genç sanatçıların yapıtlarıyla oluşturduğumuz sergi kente yüzeysel olarak bakan sadece manzara resimlerinden oluşan bir sergi değil kentlerin ruhunu yaşanmışlıklar üzerinden irfeleyen bir sergi oldu. "dedi.