Sabancı'dan yeni program...

Muazzez İlmiye Çığ ile Büşra Sanay’ın ‘Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ kitabından uyarlanan Psikolog Pınar Sabancı’nın moderatörlüğünde Türkiye’nin sevilen isimlerinin hayat deneyimlerini sahneye taşıdığı ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ her hafta Perşembe günleri Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. “Yaşam Kalitemizi Nasıl Artırırız?’ sorusuna Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde cevap arayan Pınar Sabancı’nın sevilen programının Zorlu PSM YouTube kanalındaki ilk konuğu ise Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Özgür Demirtaş, mutluluk, evlilik, ekonomi ve kariyer gibi daha birçok konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Özgür Demirtaş, “Yaşam kalitesi sizin için ne demek?” sorusunu soran Pınar Sabancı’ya, “Çok klasik bir yanıt vermek istemem ama benim için ve birçok insan için ‘mutlu’ olmak diyebilirim. Benim için kaliteli bir yaşam mutlu olmaktır. Mutlu olduğunuz zaman zaten o kalitenin içindesinizdir. Yatağa yatıp yastığa başınızı koyduğunuz anda yatakla birleşiyorsanız ve kafanızda o an bir şey olmuyorsa mutlusunuzdur. Fakat sürekli olarak bir endişe haliniz varsa ki benim endişeli bir yapım vardır, o zaman mutlusunuz diyemem çünkü aklınızda bir şey vardır. Elbette sürekli mutlu olamazsınız yani bu da sağlıklı değildir. Bu konuda sürdürülebilir ve dengesi oturtulmuş bir mutluluk daha önemlidir diyebilirim.” yanıtını verdi.