Karın tadını doyasıya çıkardılar...

Jolly’nin organizasyonuyla gerçekleşen Corporate Weekend’te katılımcılar karın ve kışın tadını çıkarırken gündüz ve akşam gerçekleşen çeşitli aktiviteler ve sahne performanslarıyla eğlenceli anlar yaşadılar. Ahu Orakçıoğlu, Ayşe San, Erkut Soyak, Ozan-Bahar Şer, Ender-Gülşah Alkoçlar, Ahmet Gümüştekin, Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Moris Kohen, Pınar Hacırarifoğlu, Ömür-Eda Tan, Özlem Yıldız, Mete Vardar, Zuhal Pirinçoğlu gibi ünlü isimler etkinliğe katıldı. Corporate Weekend’te Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performanslarının yanı sıra after skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'un muhteşem eğlenceleriyle zirvede renkli anlar gerçekleşti. Akşam partilerinde ise Alya ve Baran Bayraktar eğlenceyi zirveye taşıdı. Şehir ve iş hayatının temposuna ufak bir mola verdiren en keyifli hafta sonu Corporate Weekend’te birbirinden renkli aktivitelerle katılımcılar güzel bir hafta sonunu geride bıraktı. Aynı zamanda çocuklu aileler de düşünülerek çocuk odaklı özel aktiviteler de gerçekleşti.

Onur AYDIN