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Ailece Uludağ keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin - İzzet Özilhan çifti hafta sonunu kızları Emine ve Ela ile birlikte Uludağ'da geçirdi.

Giriş: 26 Şubat 2024 Pazartesi
Ailece Uludağ keyfi...

Kervansaray Oteld'e görüntülenen Yasemin Özilhan ve kızları objektiflere poz verirken kızları Emine'nin neredeyse annesinin boyuna yetişmesi gözlerden kaçmadı. Gündüz Yasemin Özilhan kızları ile vakit geçirirken akşam saatlerinde İzzet Özilhan da onlara katıldı. İzzet Bey'in kızlarına olan ilgisi objektiflere yansıdı. Muhabirlerle kısa süre sohbet eden Yasemin Özilhan "Görüşmek bugüne kısmetmiş tatil çok güzel gidiyor. Kızlarımızla birlikte Uludağ'a geldik. Bu yıl bir karın son demleri artık onu değerlendiriyoruz "dedi. Özilhan röportaj sırasında kızı Emine ile neredeyse aynı boya gelmeleri ile ilgili soruya "Emine çok büyüdü valla 12 yaşında oldu daha dün gibi artık boyuma kadar geldi mutlu mu olsam üzülsemmi bilemedim"diyerek esprili bir cevap verdi. İzzet Özilhan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarında olmayışını ise "İzzet sevmiyor o yüzden terrcih etmiyor diyelim" dedi. Yasemin özihan oyunculuğa dönmesi halinde bölüm başına 1 milyon TL alacağı hakkında ise "Senaryo okudum ama şu anlık birşey yok bakıyorum öyle birşey yok yalan haber onlar boşverin'' dedi.

Onur AYDIN

Yasemin - İzzet Özilhan

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