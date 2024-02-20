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Çifte kutlama

Şebnem-Celal Çapa çifti oğulları Emre Çapa ve gelinleri Miray Beşli Çapa'nın doğum günlerini birlikte kutladılar.

Giriş: 20 Şubat 2024 Salı
Çifte kutlama

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem-Celal Çapa çiftinin oğulları Emre Çapa ve gelinleri Miray Beşli Çapa yeni yaşlarını birlikte kutladılar. Evde oğlu ve gelini için küçük bir kutlama düzenleyen Şebnem Çapa, çifte kutlamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Çapa, paylaşımına; "18 Şubat bizim için çok özel bir gün hem Emre’nin hem Miray’ın doğum günü. Ne tatlı bir tesadüf aynı gün doğmuş olmaları. Emre’m 40 yaşına bastı. Sağlıkla çok mutlu yıllarınız olsun. Sizi çok seviyoruz" notunu düştü.

Şebnem-Celal Çapa Emre Çapa Miray Beşli Çapa

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