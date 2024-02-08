Kutoğlu, Viktor Lazlo’yla buluştu!

Moda haftası vesilesiyle Paris’te bulunan ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu, Paris’te yaşayan yakın dostu, Belçika asıllı ünlü şarkıcı yazar Viktor Lazlo’yla buluştu. Cafe Ruc’te yemek yedi. Viktor Lazlo yıllardır konserlerinde Atıl Kutoğlu tasarımlarını tercih ediyor. Kutoglu ve Viktor Lazlo’ya, modacının Paris’te üniversite öğrenimi gören yeğeni Deniz Türkeş'de eşlik etti. Atıl Kutoğlu, keyifli gününü sosyal medya hesabından paylaştı. Viktor Lazlo Atıl Kutoğlu’nun geçen yaz Viyana Palais Hansen Kempinski Otelde düzenlediği defilesinde, modacının kreasyonlarını taşıyarak 2 şarkı seslendirmişti.