Esener'e hüzünlü veda...

Önceki gün 99 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Turhan Esener Nişantaşı Teşvikiye Camii'nde öğlen namazı sonrası düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine iş ve cemiyet dünyasından Rahmi Koç, Ömer Koç, Suzan Sabancı, Caroline Koç, Cem-Ümit Boyner ve İbrahim-Maya Bitargil gibi birçok isim katıldı . Esener cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Esener, Cenova Üniversitesi’nde hukuk doktorası yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nın dışında Fransa ve Strasbourg’daki üniversitelerde de ders veren Prof. Dr. Esener, iki dönem Çalışma Bakanlığı görevini de üstlendi.

Onur AYDIN