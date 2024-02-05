Londra'da sanat daveti...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, çağdaş sanatın en prestijli kurumlarından Londra’daki ünlü Serpentine Gallery’de gerçekleşecek olan Refik Anadol sergisinin açılışı onuruna 15 Şubat’ta düzenlenecek davete ev sahipliği yapacak. Sabancı aynı zamanda Serpentine Galerileri Hamiler Konseyi’nin (Council of the Serpentine Galleries) tek Türk üyesi. 16 Şubat – 7 Nisan 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşması planlanan sergi, Refik Anadol’un Birleşik Krallık’taki ilk büyük kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor.