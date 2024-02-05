Londra'da sanat daveti...

Caddeler

Aşk yeniden...

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yaklaşık dört ay önce birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.