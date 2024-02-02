Boyner'den Adıyaman'a ziyaret!

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına hız kesmeden devam etmişti. Yardımsever ünlü simaların başında gelen Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, depremin ertesi gününden itibaren yardımlarını maddi ve manevi bir şekilde sürdürmüştü. Adıyaman'da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'yla birlikte 'Mor Yerleşke' projesine imza atan Boyner Grup ile çalışmaların başına geçen Ümit Boyner, depremzede kadınlara destek olmanın gururunu yaşadı. Depremin 1. yılında afet bölgesini ziyaret eden Boyner, kadınların yanında olarak sıkıntılarını dinledi. Konteynır kenti gezen Ümit Hanım, kadınlarla birlikte fotoğraf çektirip konuşma yaptı.