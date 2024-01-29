Maldivler'de tatil devam ediyor...

Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte tatil rotasını yurtdışına çeviren ve kızlarıyla birlikte tatil yapan sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan'ın eğlenceli tatili devam ediyor. Sık sık sosyal medya hesabından keyifli anlarını paylaşan Özilhan, yeni yaşını da Maldivler'de dostlarıyla birlikte kutlamıştı. Her zaman şıklığıyla ön planda olan Yasemin Hanım, yeni pozlarıyla takipçilerine tatilde de stilinden ödün vermediğini gösterdi. Beyaz elbisesiyle poz veren Yasemin Özilhan bembeyaz kumsalda göz doldurdu.