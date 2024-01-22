Sevenleri Koç'u dualarla andı

21 Ocak 2016’da vefat eden Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, vefatının sekizinci yıldönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Koç'un anma töreninde babası Rahmi Koç, halası Semahat Arsel, ağabeyleri Ali ve Ömer Koç, eşi Caroline ile kızları Esra Koç ve Nevbahar Koç ve İnan Kıraç da hazır bulundu. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptığı konuşmada, “Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 8’inci yıl dönümünde bir aradayız. Güler yüzü, merhameti ve hayat dolu mizacıyla, tanıştığı herkesin kalbinde iz bırakan Mustafa Bey’e erken veda etmenin derin üzüntüsünü hâlâ içimizde hissediyoruz. Vizyoner, iyimser ve vicdanlı kişiliğiyle Mustafa Bey, Topluluğumuzun ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunan örnek bir liderdi. Meseleleri sadece aklıyla değil, vicdanıyla da tartar; kararlarıyla çevresindekilere güven ve ilham verirdi. Samimiyeti, alçakgönüllülüğü ve çok yönlü kişiliği sayesinde onunla hiç tanışmamış insanların dahi saygısını ve sevgisini kazandı. Tüm bu güzel özelliklerini yüzümüzde bir tebessümle yâd ettiğimiz Mustafa Bey’in kıymetli hatırasını sonsuza dek yüreğimizde taşıyacağız ve yaşatacağız” dedi.