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Özilhan köpek balıklarını besledi!

Ailece Maldivler'de tatil yapan Yasemin Özilhan köpek balıklarını beslediği anları takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 19 Ocak 2024 Cuma
Özilhan köpek balıklarını besledi!

Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte tatil rotasını yurtdışına çeviren ve kızlarıyla birlikte tatil yapan sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, yeni fotoğraf karelerini yayınladı. Çocuklarıyla birlikte Maldivler de tatil yapan Özilhan, kızları Ela ve Emine'yle çıktığı keyifli tatilin keyfini çıkardı. Kızlarıyla birlikte adada biseklet sürüp plajda güneşlenen Yasemin Özilhan, akşam tekneden köpek balıklarını beslediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çekildiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Özilhan, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Yasemin Özilhan Maldivler sömestr

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