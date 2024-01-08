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Talihsiz kaza!

Elif Dürüst tatil yaptığı Kosta Rika'da geçirdiği ATV kazası sonucu ağır yaralandı.

Giriş: 08 Ocak 2024 Pazartesi
Talihsiz kaza!

Elif Dürüst, yılbaşı tatili için Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika'ya gitmişti. Tatilinin ilk günlerinde kızı Yasemin Germiyanlıgil ile vakit geçirip at binen Dürüst, keyifli anlarını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. Tatili sırasında ATV ile de gezmek isteyen Elif Hanım, kask takmadan ATV'ye bindi. Aracın devrilmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan Dürüst'ün kafatasında ve bacağında kırıklar tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunmamasına rağmen 'uzun uçuş riski' nedeniyle Türkiye'ye uçuşuna izin verilmeyen Dürüst'ün tedavisi sürerken kazayı haber alan eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kardeşi Şirin Yalçın'da yanına gitti.

Elif Dürüst ATV kazası Kosta Rika

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