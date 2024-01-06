Boyner'den özel etkinlik...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner yeni yılda ekip arkadaşlarıyla birlikte özel bir projede yer aldılar. Big Day panelinde konuşmacı olarak yer alan Boynerler, çalışma arkadaşlarına özel bir sunum hazırladılar. Açılış konuşmasıyla başlayan panelde konuşma yapan iş insanı Cem Boyner sahneyi eşi Ümit Boyner'e bıraktı. Ümit Hanım; 'Cumhuriyet Kanından Kadınların Cumhuriyetine' konulu konuşmasıyla takdir topladı. Etkinlik Cumhuriyetin 100. yıl kutlamamlarıyla sona erdi.