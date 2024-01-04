Machler'den aşk dolu paylaşım

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Bettina Machler, uzun yıllar birlikte olduğu iş insanı Sinan Dereli ile fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni yıla Dereli ve ailesiyle birlikte giren Machler, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bettina Hanım, 2024 dileğini sevgilisiyle koyduğu fotoğrafıyla diledi. Bettina Machler, romantik fotoğraf karesine 'Beni 2024'e getirin, bu yıl her kalp atışı bizim için tuttulacak' notunu düşerek paylaşım yaptı.