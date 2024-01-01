Yılbaşında bir arada...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci annesi Ender Mermerci ve kızları Lal ve Mila ile birlikte yeni yılı kutladılar. Aile dostları Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, Çiğdem Simavi ve Semahat Arsel ile bir araya gelen Mermerciler, 2024'ü birlikte karşıladılar. Yılbaşı keyfi haline gelen tombalayı gece birlikte oynayan dostlar, gruplar halinde yarıştılar. İkizler Lal ve Mila'ya oyunda yardım eden Çiğdem Simavi takımıyla birlikte galibiyet elde etti. Derin Mermerci ise eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.