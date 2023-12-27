Yılbaşına özel ışıltılı davet...

Yeni yılın son günlerini çok özel bir davet ile kutlayen kozmetik markası Sephora, sanat, cemiyet ve iş hayatının önde gelen isimlerini ağırladı. Markaların yeni yıla özel makyaj, parfüm, cilt ve saç bakımı trendleri ve yepyeni koleksiyonları davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. The Peninsula İstanbul’un muhteşem ambiyansında, Sephora’da yer alan dünyaca ünlü markaların ve Sephora Collection’ın en yeni koleksiyonları güzellik tutkunları ile buluştu. Davete katılanlar Selen Beytekin ve DJ Berk Büyükakın’ın müzik performansları eşliğinde yepyeni güzellik trendlerini deneyimlerken eğlenceli aktiviteler, atlı karınca ve her markanın kişiye özel uygulamaları ile keyifli zaman geçirdi.