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2023’de hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2023'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğa adım attılar.

Giriş: 27 Aralık 2023 Çarşamba
2023’de hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının genç temsilcileri evlilik haberleri ve muhteşem düğünleriyle 2023 yılına bir iz bıraktılar. Evlilikleri günlerce konuşulan Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi çifti, rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdiler. Mayıs ayında aile arasında gerçekleştirilen tören ile nişanlanan çift Boğaz’da birbirlerine ‘Evet’ dedi. İş insanı Can Korkmaz ve Ada Germen çifti Bodrum'da düzenenlenen görkemli törenle dünyaevine girdiler. Korkmaz çiftinin düğün törenine İstanbul'dan yakın dostları da katıldı. Çiftin mutluluklarına ortak olan davetliler gece boyunca dans ederek eğlendiler. Burak Öztarhan ile 1.5 yıldır birlikte olduğu Ceysu Ertürk, 23 Eylül'de aile arasında yapılan nikah töreniyle evlendi.

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi Burak Öztarhan Alara Mildon

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