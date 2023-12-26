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2023'ün ayrılıkları...

2023 yılında iş ve cemiyet hayatından tanıdığımız ünlü isimler ayrılma kararı aldı.

Giriş: 26 Aralık 2023 Salı
2023'ün ayrılıkları...

2023’de yaşanan aşklar kadar ayrılıklarda gündeme geldi. İş ve cemiyet Metin Şen, Aslı Gümüşel ve Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay gibi ünlü çiftlerin dolu dizgin başladıkları aşk hayatlarına ve evliliklerine nokta koydular. 28 yıl evli kalan Akbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in boşanma davası 2023 yılında gerçekleşti. Çift, Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasıyla yollarını ayırdı. 10 dakika süren duruşmayla resmen boşanan çift, dostça ayrıldı. 23 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan iş insanı Metin Şen ile Aslı Gümüşel çifti evliliklerini noktaladı. Çift, bu önemli kararı yaptıkları ‘Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak 23 yıllık evliliğimizi bugün medeni şekilde noktaladık. Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır.’ açıklamasıyla duyurdular. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza’da 2023’de ayrılma kararı verdi. Ayrılık iddialarını doğrulayarak 11 yıllık ilişkilerini noktalayan Sponza’dan "Asla onunla işim olmaz" açıklaması gelirken İbrahim Kutluay ise ayrılık konusunda sessizliğini korumuştu.

Ayrılık boşanma 2023

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