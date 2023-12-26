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Yeni yıl mesajları...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp'e anlattı

Giriş: 26 Aralık 2023 Salı
Yeni yıl mesajları...

Yeni yıldan herkesin beklentisi çok yüksek. 2023'te yaşadığımız tüm kötü olayların geçmişte kalacağına inanan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan isteklerini şöyle anlattı:

Suzan Sabancı: Herkese bol şans dolu bir yıl diliyorum.

Melisa Mutlu Tüm ülke açısından kötü bir yıldı 2023. Depremin hala yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Dünyada iyi bir noktada değil. Covid'in ardından Rusya - Ukrayna savaşı derken canımız çok yanıyor. 2024 için sadece ve sadece barış diliyorum. Daha huzurlu bir dünya diliyorum

Emine Özilhan: Yeni yılda sağlık sıhhat, dünyada barış , memleketimize bolluk bereket getirsin. Her şey güzel olsun inşallah.

Özcan Tahincioğlu: İnşallah barış ve huzur dolu yeni bir yıla giriyoruz. Şu an çok hassas bir dönemden geçiyoruz yeni yılın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Esra Eczacıbaşı Coşkun: Sağlık içinde barış ve sanat dolu çok güzel bir yıl geçiriz.

Hüsnü Özyeğin: 2024 daha iyi olacak. Ülkemiz için her şeyin en güzelini diliyorum.

Selen Keçeli: Hepimizin ortak dileği güzel bir yıl olsun. Merhamet dolu bir yıl diliyorum.


Dünyanın güzelliklere kavuşacağı bir yıl umut ediyorum.

Hediye Güral Gür: 2023 aslında yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle hepimiz derinden sarsıldık. 2024 sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olsun.

yeni yıl

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