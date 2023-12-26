Yeni yıl mesajları...

Yeni yıldan herkesin beklentisi çok yüksek. 2023'te yaşadığımız tüm kötü olayların geçmişte kalacağına inanan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan isteklerini şöyle anlattı:

Suzan Sabancı: Herkese bol şans dolu bir yıl diliyorum.

Melisa Mutlu Tüm ülke açısından kötü bir yıldı 2023. Depremin hala yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Dünyada iyi bir noktada değil. Covid'in ardından Rusya - Ukrayna savaşı derken canımız çok yanıyor. 2024 için sadece ve sadece barış diliyorum. Daha huzurlu bir dünya diliyorum

Emine Özilhan: Yeni yılda sağlık sıhhat, dünyada barış , memleketimize bolluk bereket getirsin. Her şey güzel olsun inşallah.

Özcan Tahincioğlu: İnşallah barış ve huzur dolu yeni bir yıla giriyoruz. Şu an çok hassas bir dönemden geçiyoruz yeni yılın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Esra Eczacıbaşı Coşkun: Sağlık içinde barış ve sanat dolu çok güzel bir yıl geçiriz.

Hüsnü Özyeğin: 2024 daha iyi olacak. Ülkemiz için her şeyin en güzelini diliyorum.

Selen Keçeli: Hepimizin ortak dileği güzel bir yıl olsun. Merhamet dolu bir yıl diliyorum.

Dünyanın güzelliklere kavuşacağı bir yıl umut ediyorum.

Hediye Güral Gür: 2023 aslında yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle hepimiz derinden sarsıldık. 2024 sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olsun.