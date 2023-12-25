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2023’de aramızdan ayrılanlar...

2023 yılında aramızdan ayrılan Rasim Özkanca, Burcu Hanif, Ali Reşat Özkanca ve Hasan Mingü tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Giriş: 25 Aralık 2023 Pazartesi
2023’de aramızdan ayrılanlar...

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2023 senesinde Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını kaybettik. İş insanı Umut Özkanca'nın amcası iş insanı Ali Reşat Özkanca 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özkanca, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Uzun süre mücadele ettiği amansız hastalığına yenik düşerek aramızdan ayrılan Burcu Hanif ise 9 Şubat’ta ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Borsa Lokantası'nın sahibi, yeme-içme sektörünün tanınmış simalarından Rasim Özkanca da 75 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Bir yıl kanser tedavisi gören Özkanca, Borsa Lokantası, Masa, Parle, Rüya, Liman gibi ünlü mekanlara imzasını atmıştı. Başarılı iç mimar Hasan Mingü, zatürreye yakalanmış ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu.

Ali Reşat Özkanca Burcu Hanif Rasim Özkanca

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