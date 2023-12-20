Esirtgen'den ortak sergi...

Cemiyet hayatının koleksiyoner ismi Nesrin Esirtgen, yakın dostu Galeri Nev İstanbul’un kurucusu Haldun Dostoğlu ile bir sergi açtı. Yıllarca birlikte çalışan yakın dostlar üç yıldır senede iki defa gerçekleştirdikleri sergilerini yine sanat sever yakınlarına gösterme fırsatı buldu. Serginin davetine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış sima katıldı. Esirtgen'in kendi özel koleksiyonundan seçilen eserler özellikle Türk sanatçıların isimlerinden oluşuyor. Yabancı sanatçıların eserlerinin de yer aldığını söyleyen esirtgen, öncelikli amaçlarının kendi sanatçılarımız olduğunu, "Onları bir noktaya taşımak bizlerin görevi" diyerek desteğini de sürdürüyor. Her zaman değişen bu koleksiyon sergisinde bu sefer siyah-beyaz bir sergileme yapılmış.

Onur AYDIN