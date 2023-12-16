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Yeni yaşlarını dostlarıyla kutladılar...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Demet Sabancı, Berrin Yoleri ve Merih Turan yeni yaşlarını yakın arkadaşlarıyla bir arada kutladılar.

Giriş: 16 Aralık 2023 Cumartesi
Yeni yaşlarını dostlarıyla kutladılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Demet Sabancı, Berrin Yoleri ve Merih Turan yeni yaşlarını arkadaşlarınında bulunduğu organizasyon ile kutladılar. Pera'da yapılan sürpriz kutlamaya üç ismin yakın dostları; Feryal Gülman, Arzu Sabancı, Beyza Uyanoğlu, Dalia Garih, Ruken Mızraklı, Derya Karagülle gibi isimler katıldı. Birlikte yemek yiyen grup ardından Sabancı, Yoleri ve Turan'a doğum günü pastalarını üfletti. Eğlenceli vakit geçiren arkadaşlar, doğum gününden fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmediler.

Demet Sabancı Berrin Yoleri Merih Turan

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