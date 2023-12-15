Garan, son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Ömer Karacan'ın annesi Cemile Garan hayatını kaybetti. Garan, Bebek Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Merkez Efendi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine iş ve cemiyet hayatından Ömer Koç, Ali Koç, Raif Dinçkök Cem Hakko gibi çok sayıda isim katıldı. Garan Ailesi cenaze töreninden sonra taziyeleri kabul etti. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Garan, aynı zamanda Atatürk’ün doktorlarından Prof. Dr. İhsan Sami Garan’ın da kızıydı. Türkiye’de başta Doğan Hayatı Koruma Vakfı olmak üzere bir çok sivil toplum örgütünde de çalışmalarda bulunmuştu.

Onur AYDIN