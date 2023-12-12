Yeni rota Antalya...

Türkiye’nin güzelliklerini, tarihi yerlerini ve kültürünü 5 yıldır şehir şehir gezerek ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan Rotahane’nin, 63. durağı Antalya oldu. QNB Finansbank’la Türkiye’yi karış karış gezmeye devam eden Rotanahe’nin yeni rotası Antalya’ydı. Antalya’yı Sinan Akçıl ve Özgür Özgülgün gibi ünlü isimlerle gezen Rotahene, 2 gün boyunca şehrin önemli kültürel yerlerini tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde ve Bak Yapı destekleriyle gerçekleşen turun ilk günkü rotası; Hadrian Kapısı, Şehzade Korkut Camii, Kaleiçi evleri ve Yivli Minare, Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı oldu. Ziyaretçiler, 2’inci günde ise; Aspendos Antik Tiyatro, Düden Şelalesi ve Phaselis Antik Kenti gezdiler. Projenin 63. durağı olan Antalya’yı doğası, turistik yerleri ve tüm güzellikleriyle daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını belirten Rotahane kurucularından Pervin Ersoy, Türkler’in ülkesini daha çok gezmelerini ve görmelerini sağlamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Sonraki duraklarının ise Samsun ve Sinop olacağını belirtti.